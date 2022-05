Tag für Tag wird das Feld der Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Leichtathletik-Meeting in Ried hochkarätiger. Zuletzt sagte dem Organisationsteam der LAG Genböck Haus Ried rund um "Athleten-Einkäufer" Michael Duft sogar Ivona Dadic, Silbermedaillengewinnerin der Hallen-WM in Birmingham, zu. Weil die Welserin in Ried gerne eine "Trainingseinheit" im Kugelstoßen absolvieren möchte, planten Duft und Co.