Ist Sterben noch notwendig? Über die Rolle der Medizin

RIED. Buchautor Günther Loewit spricht zu einem provokanten Thema.

Autor und Referent Günter Loewit Bild: pixelkinder.com/Peter Kollroß

"Ist das Sterben überhaupt noch notwendig?" Der Titel für diesen Vortrags- und Diskussionsabend, den das Mobile Hospiz des Roten Kreuzes Ried am Dienstag, 2. April, in Ried (19.30 Uhr, Pfarrsaal Riedberg) veranstaltet, ist ebenso provokant wie interessant.

Zu Gast ist der in Niederösterreich lebende Arzt und Autor Günther Loewit, der mit seinem Buch "Wie viel Medizin überlebt der Mensch?" viele Diskussionen entfacht hat.

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Mobilen Hospizes gehören Tod und Medizin zum Alltag. Daher wolle man mit diesem Vortrag zu einem sehr umstrittenen Thema auch zum Denken anregen, sagt Theresia Bangerl und bringt für das Mobile Hospiz zum Ausdruck, warum dieser Vortrag veranstaltet wird: "In unserer Mode- und Konsumgesellschaft wird das Sterben immer mehr an den Rand gedrängt. Wir haben verlernt, den Tod als Teil unseres Lebens zu akzeptieren. Es muss am Lebensende (besonders auch im hohen Alter) um jeden Preis noch alles gemacht werden, um das Leben zu verlängern. Hat das wirklich noch Sinn oder darf auch jemand in Frieden gehen? Wenn sich die Familie mit dem Sterben auseinandersetzt, ist ein friedliches ‘Gehen’ möglich. Und gerade dieser letzte Abschnitt ist sehr wichtig, sowohl für den Kranken als auch die Angehörigen."

Kritisch und unbequem

Günther Loewit setzt sich kritisch und in manchen Bereichen auch sehr unbequem mit dem sensiblen Thema auseinander.

So heißt es in seinem Buch etwa: "Immer häufiger sterben Patienten nicht an der Krankheit, sondern an der Therapie. Hauptsache, man hat etwas gegen die Krankheit getan. Ob es dem Patienten auf seinem Weg hilft oder nicht, bleibt zweitrangig."

Über Tod und Medizin sagt der Arzt und Autor: "Der Tod wird heute so gut wie immer als ein Versagen der Medizin gesehen. Scheinbar ist es ehrenvoller, im Kampf gegen eine Krankheit zu sterben, als an einer Krankheit zu sterben."

Karten für den Vortrag sind in allen Filialen der Sparkasse Ried-Haag erhältlich.

