Iron Bowl: Gladiators boten Vikings vor 1200 Fans einen großen Kampf

Es wurde das erhoffte und erwartete Football-Fest. Rund 1200 Zuschauer kamen am Samstag zum Finale der "Iron Bowl" zwischen den Monobunt Gladiators Ried und den Vienna Vikings 2 ins Klaus-Roitinger-Stadion. Auf der Haupttribüne gab es kaum noch freie Plätze, zahlreiche Fans wichen auf die Stehplatztribüne auf der gegenüberliegenden Seite aus. Zur Halbzeit führten die Gäste aus Wien mit 13:7. Nach der Pause gingen die Vikings rasch mit 28:7 in Führung. Die Gladiators kamen durch Julian Tiefenthaler im vierten Viertel noch auf 13:28 heran, mehr war für die Rieder aber gegen die starken Vikings nicht mehr drinnen. Damit schafften die Vikings den Aufstieg in die Division 1, die zweithöchste Spielklasse Österreichs. "Wer hätte sich das nach der vergangenen Saison erwartet? Nach der anfänglichen Enttäuschung über die Niederlage sind wir jetzt sehr stolz auf das, was wir in dieser Saison geleistet haben", sagte Gladiators-Headcoach Raffael Gruber. Im kommenden Jahr will man bei den "Gladiatoren" einen neuen Anlauf für den Aufstieg in die Division 1 unternehmen. Foto: Franz Kaufmann

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif