Investor aus Schweden soll helfen, schnelles Internet voranzutreiben

"Es freut uns, nun offiziell Fiber Opportunity Partners (FOP) als unseren Investor für die Umsetzung des Glasfaserprojektes bekannt geben zu können", sagt Erwin Moser vom Regionalverbund "regioHELP". FOP ist ein schwedisches Unternehmen, das in qualitativ hochwertige, vielversprechende Unternehmen im Infrastrukturbereich investiere und diese entwickle. Ziel sei auch, das von regioHELP entwickelte Modell auf weitere Gebiete im deutschsprachigen Raum auszuweiten.

In Genossenschaft organisiert

In Munderfing wurde die Idee geboren, Gemeinden zu unterstützen, die selbst Hand beim Breitbandausbau anlegen wollten. 32 haben sich dafür entschieden und sich in einer Genossenschaft organisiert. Ehrgeiziges Ziel ist der möglichst flächendeckende Glasfaserausbau in den Partnergemeinden. Die Bauzeit soll vier Jahre betragen. Finanziert wird der Ausbau durch den Investor.

Nach 30 bis 40 Jahren soll das Projekt durch die Netzmiete ausfinanziert sein und die Einnahmen sollen dann an die Gemeinden fließen, denn das Netz ist dann Besitz der Genossenschaft. Die Arbeiten laufen: In Munderfing zum Beispiel waren Anfang Jänner bereits 70 Prozent der Haushalte angeschlossen.

Der Investor Fiber Opportunity Partners erwirbt eine Beteiligung an BG Communications, einem jungen innovativen Unternehmen, das sich dem flächendeckenden Glasfaserausbau in ländlichen Regionen verschrieben hat. regioHELP wiederum ist ein Tochterunternehmen von BG Communications. Die sei ein Modell, wie die Breitbandversorgung in ländlichen Regionen durch einen flächendeckenden Glasfaserausbau realisiert werden könne.

2019 wurde für das von regioHELP initiierte Projekt in der Region Braunau eine Genossenschaft durch die Partnergemeinden gegründet, die den Glasfaserausbau in Eigenverantwortung vorantreiben will. Die von BG Communications finanzierte Glasfaserinfrastruktur wird als offenes Netz betrieben und nach rund 40 Jahren an die Genossenschaft der Gemeinden übergeben, so der Plan.

"Der Schlüssel für eine flächendeckende Einführung in ländlichen Gebieten liegt in der Zusammenarbeit mit den Kommunen. Nur wenn alle Parteien an einem Strang ziehen und Synergieeffekte erzielt werden, ist es möglich, ein solches Projekt zu starten. In Fiber Opportunity Partners sehen wir einen Partner mit Handschlagqualität, der es uns nun ermöglicht, diese Vision gemeinsam mit den Gemeinden zu realisieren", sagt Erwin Moser, einer der Gründer von regioHELP. "Wir sehen in Fiber Opportunity Partners den idealen Partner, um alle Bürger und Unternehmen in der Region mit einem Glasfaseranschluss zu versorgen und diese wichtige Infrastruktur letztlich in die Hände der Genossenschaft und damit der Gemeinden zu legen", so Willem Brinkert, einer der Gründer von regioHELP und Geschäftsführer von BG Communications.

Fiber Opportunity Partners bringe die Erfahrung, Ressourcen und Kontakte mit, um das Projekt nicht nur in der Region Braunau zu realisieren, sondern dieses innovative Modell auch in anderen Gebieten im deutschsprachigen Raum auszuweiten. (sedi)