Investitions-Boom fürs Zuhause bringt Tritscheler deutliche Zuwächse

Die Nachfrage nach hochwertigen Rollläden und Sonnenschutz sei nach wie vor groß, so der Anbieter Tritscheler aus St. Marienkirchen bei Schärding. Viele Bauträger und Eigenheimbesitzer würden in Zeiten von Corona auf eine optimale Ausstattung ihrer Häuser großen Wert legen, ein hochwertiger Sonnenschutz sei dabei ein ganz wichtiges Thema, so das Unternehmen.