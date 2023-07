Investitionen in die Zukunft der Kinder

2022 wurde der Kindergarten in Haag am Hausruck mit einer Summe von 74.500 Euro unterstützt. Mit diesen Mitteln wurde der Ausbau der Krabbelgruppe zu einer erweiterten Betreuung der Kinder unter drei Jahren ermöglicht. "Die Zukunft gehört unseren Kindern, es ist essenziell, ein gut ausgebautes Betreuungsangebot zur Verfügung zu stellen", sagten die beiden Vorstände der Sparkasse Ried-Haag, Elfriede Mild-Sejkora und Christian Haid, bei der offiziellen Übergabe an Haags Bürgermeister Konrad Binder (ÖVP).

Auch der neuer Elisabeth-Kindergarten in Ried wurde von der regionalen Bank unterstützt. Stellvertretend nahm vor Kurzem ÖVP-Bürgermeister Bernhard Zwielehner die Spende in der Höhe von 223.500 Euro in Empfang, die für den Neubau verwendet worden war. Die Sparkasse Ried-Haag beschäftigt derzeit 68 Mitarbeiter. Seit dem Jahr 2000 habe man der Stadtgemeinde Ried und der Marktgemeinde Haag für soziale Projekte rund 5,7 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, heißt es von der Bank.

Die beiden Vorstände der Sparkasse Ried-Haag mit Haags Bürgermeister Konrad Binder Bild: Sparkasse Ried-Haag

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper