Internetausbau wird forciert

In Obernberg haben die Vorbereitungen für ein öFIBER-Glasfasernetz begonnen, die erforderlichen Anschlussbestellungen sind beisammen, so wie auch für ein gleiches Projekt in Münzkirchen. Für beide Gemeinden ist die offizielle Bestellphase zwar bereits abgeschlossen, beim Betreiber öGIG lassen sich aber noch Anträge stellen.

In Geiersberg und Weilbach haben die Bauarbeiten für die Errichtung eines Glasfasernetzes in Zusammenarbeit mit der Rieder Firma Infotech begonnen. Auch hier sind Anmeldungen noch möglich. "Unser Glasfasernetz ist in den vergangenen Jahren rasant gewachsen – auf aktuell 550 Kilometer", so Infotech-Geschäftsführer Bernhard Schuster, dessen Firma derzeit auch in Taufkirchen an der Pram und St. Martin aktiv ist.