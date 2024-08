Internationales Chorseminar lädt zu Konzertreigen

Rund 60 Sängerinnen und Sänger nehmen an der 46. Auflage teil.

Rund 60 Sänger und Sängerinnen, vorwiegend aus Österreich, Deutschland und der Schweiz, nehmen an dem einwöchigen Seminar teil – die Leitung obliegt Markus Obereder. Geboten werden verschiedenste Kurse von Singen bis hin zu Körperarbeit. Bei Stimmbildungseinheiten gibt es Gelegenheit, an Technik und einzelnen Stücken zu arbeiten.

Eintritt ist frei

Nicht fehlen dürfen natürlich auch die traditionellen Konzerte, den Auftakt macht am 14. August (19.30 Uhr) die Vocal Night, gefolgt von einem Liederabend am 15. August (19.30 Uhr). Den Abschluss markiert am 16. August das Schlusskonzert mit Chor und Orchester (19 Uhr) im Innviertler Dom, das im Zeichen von Joseph Haydn steht. Im Anschluss erwartet Besucher ein Kammerchorkonzert – von Jazz/Pop bis zu Klassik – im Freskensaal des Schlosses. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Interessierte können sich auf chorseminar-zell.org über das Seminar 2024 informieren.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper