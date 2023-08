Internationale Stars und regionale Größen treffen beim Opern-Fest Schärding zusammen

Höhepunkte aus den bekanntesten Opern dieser Welt, kombiniert mit Tanz, Akrobatik und vielen weiteren Künsten. Das versprechen die Veranstalter des "Opern-Fests", das morgen und Samstag (Beginn jeweils 20 Uhr) erstmals im Schärdinger Schlosspark über die Bühne geht. Der gebürtige Andorfer Philipp Mayer, der das Festival gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Reka Szabo und dem Kulturverein Schärding auf die Beine stellt, verspricht ein "super Programm": "Wir haben ein tolles Ensemble mit tollen Musikern und Künstlern bekommen, die in den besten Orchestern unterwegs sind", sagt Mayer, der selbst als Bass-Bariton an der Oper in Bern singt.

Mit der israelisch-niederländischen Sopranistin Maya Yahav Gour gastiert unter andrem die Preisträgerin des internationalen Belvedere-Gesangswettbewerbs in Schärding. Normalerweise steht sie in der Hamburger Staatsoper oder der Niederländischen Nationaloper im Rampenlicht. Am Wochenende wird die Sängerin als Carmen im Schlosspark auftreten. Einen weiteren Höhepunkt bietet der ebenfalls international erfolgreiche, russische Tenor Alexey Sayapin. Neben internationalen Größen konnten Mayer und Szabo aber auch Künstler aus der Region für das Premierenfestival gewinnen. Dafür steht unter anderem das Engagement von Johannes Moritz aus Rainbach, Solo-Trompeter der Bayerischen Staatsoper oder des gebürtigen Obernbergers Christian Hammerer, Solo-Posaunist des Staatsorchesters Stuttgart.

Professionelle Inszenierung

"Es ist uns sehr wichtig, die Region einzubinden und das kreative Potential der heimischen Spitzenleute hier in Schärding zu bündeln", sagt Mayer. Dafür mache man sich auch das "wunderschöne Ambiente" des Schärdinger Schlossparks zunutze, so der Gesamtleiter. Für die Inszenierung soll der gesamte Park eingebunden werden. Um Licht und Ton kümmern sich zwei Profis aus Berlin und Wien. Außerdem lagerten die Organisatoren auch die Produktionsleitung aus. "Wir bewegen uns auf einem sehr hohen Niveau, was die musikalischen Protagonisten betrifft. Deswegen war es uns auch wichtig, in gewissen Bereichen professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen", erklärt Mayer. Das Festival will sich aber nicht nur an den beiden Vorstellungsabenden im besten Licht präsentieren. Öffentliche Proben, eine "Opern-Reality-Show" und eine Diskussionsveranstaltung zum Thema "Kunst am Land" runden das Programm am Wochenende ab.

In den kommenden Jahren will Mayer zudem eine Art Akademie etablieren. Den Beginn für dieses Vorhaben macht ein Workshop, bei dem acht Musikschüler von den auftretenden Künstlern lernen. "In weiterer Folge soll dadurch beispielsweise ein regionaler Auswahlchor für das Festival entstehen und zur Bereicherung werden."

Karten und weitere Informationen zum Opern-Fest unter o-fest.at

Autor Valentin Berghammer Redaktion Innviertel Valentin Berghammer

