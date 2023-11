Integrationspreis geht nach Braunau: ZIMT gewinnt mit "Respekt & Werten"

Geschaffen wurde das ZIMT in der Stadt Braunau, um ein wertschätzendes, aktives und konstruktives Miteinander der vielfältigen Kulturen in und rund um die Bezirkshauptstadt zu fördern. Seit der Eröffnung im Jahr 2019 in der Kaserngasse (ehemaliges Poly) ist das ZIMT zu einem Ort der Begegnung für alle Generationen und Bevölkerungsschichten geworden. Es ist ein Treffpunkt, bei dem Austausch und Entfaltung im Mittelpunkt stehen. Internationale Kochabende, Lesungen über Fluchtgeschichten, Comedy, Workshops und Vorträge, Kunstwerkstatt für Kinder und Jugendliche, das Repair-Café und auch Sprach- und Kommunikationsangebote in Deutsch, Englisch, Arabisch, Farsi oder Dari machen das bunte Programm im ZIMT aus.

"Das ZIMT ist ein Ort, an dem die Menschen ihre Ideen und positiven Ressourcen entfalten und der Allgemeinheit zugänglich machen können", sagt Daniela Auer, eine der Co-Projektleiterinnen. Es biete der gesamten Bevölkerung einen Raum, um gemeinnützige Projekte umzusetzen. Im konstruktiven, respektvollen Miteinander und durch wertschätzenden gegenseitigen Austausch werden Werte und Bräuche der österreichischen Kultur vermittelt und gleichzeitig Einblicke in andere Kulturen eröffnet.

Ein Teil des großen Teams reiste nach Linz zur Preisübergabe. Bild: Land OÖ/fotokerschi

Schirmfrau ist die Gemeinderätin und Integrationsbeauftragte der Stadt Braunau, Lizeth Außerhuber-Camposeco (Grüne). Gemeinsam mit einem Teil der vielen Personen, die das ZIMT zu dem machen, was es heute ist, reiste sie nach Linz, um den Integrationspreis des Landes nach Braunau zu holen. Integrations-Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer überreichte den Braunauern den ersten Platz in der Kategorie "Respekt und Werte". Eine besondere Ehrung, denn aus mehr als 80 eingereichten Projekten wählte eine Jury das ZIMT in Braunau als Preisträger aus. Zusätzliches Zuckerl: ein Preisgeld in der Höhe von 3000 Euro.

Über das vielfältige Programm informiert das ZIMT online unter zimt-braunau.at

