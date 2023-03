Instrumentenbauer: Ein Beruf zwischen Technik und Musik

Wenn Patrick Karigl (25) aus Taufkirchen an der Pram an seinem Arbeitsplatz in Linz sitzt, dann ist er von Bunsen, Ausrichtsicheln, Ausrichthörnern und Ausrichtstangen, speziellen Hämmern und Lötkolben umgeben. Der junge Innviertler ist Blechblasinstrumentenerzeuger und arbeitet im Musikhaus Danner in Linz. Und ebendiese Geräte sind einige der typischen Werkzeuge, mit denen Patrick Karigl arbeitet.