Insekten-Show im Schloss Zell

Wolfgang Suske und Georg Derbuch erzählen ungewöhnlich und kurzweilig in einer Art "Wissenskabarett" übers Leben unserer Insekten und darüber, wie jeder in seinem Garten oder in der Landwirtschaft ein wenig zu ihrem Schutz beitragen kann. Der Eintritt ist frei.

Mit der Show wollen Suske und Derbuch für die Vielfalt der Insekten begeistern. "Wenn jeder ein bisserl etwas stehen lassen würde für die Natur, würde das schon viel helfen", so Suske. Tipps werden in dem kleinen Büchlein "Tu-Was!" gegeben, das vor Ort kostenlos erhältlich sein wird. Einer der Partner der Show ist der Verein Naturschutz Oberösterreich – Bezirk Schärding mit Obmann Walter Christl. "Insekten haben in der Evolution faszinierende Überlebensstrategien entwickelt. Wenn man ein wenig davon weiß, wird der eigene Garten ein kleiner Tierpark."