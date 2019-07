Innviertlerinnen bei U20-EM am Start

Die Leichtathletinnen Petra Gumpinger aus Zell an der Pram und Antonia Kaiser aus Mehrnbach gaben in Schweden bei der U20-EM ihr internationales Debüt, beide IGLA-Sportlerinnen erbrachten sehr gute Leistungen.

Antonia Kaiser ging als Startläuferin der 4-mal-100-Meter-Staffel ins Rennen. Das Österreich-Quartett mit Magdalena Lindner, Leonie Springer und Katharina Mahlfleisch präsentierte sich als gut eingespieltes Team.

Neuer heimischer Rekord

Die Mädchen schafften perfekte Übergaben und liefen eine tolle Zeit: 45,64 Sekunden bedeuteten einen neuen österreichischen U20-Rekord. Insgesamt belegte die Staffel Platz elf unter 18 Nationen, was sich für eine kleine Nation wie Österreich sehen lassen könne.

"Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis, schließlich haben wir den Einzug in das Finale nur um drei Zehntelsekunden verpasst", so Kaiser. Petra Gumpinger lief über 800 Meter ein ambitioniertes Rennen. Mit 2:11,67 Minuten verpasste die 19-Jährige zwar den Aufstieg in das Semifinale, war nach dem Wettkampf aber trotzdem glücklich, so die Innviertlerin. "Es war eine coole Erfahrung, dort zu laufen, und es hat sehr Spaß gemacht. Stimmung und Atmosphäre im Stadion waren echt super. Leider hatte ich in den letzten Wochen mit Schmerzen im Sprunggelenk zu kämpfen und konnte nicht voll nach Plan trainieren. Platz 22 und meine Zeit sind deshalb nicht top, aber den Umständen entsprechend zufriedenstellend. Ich habe alles gegeben", so Gumpinger.