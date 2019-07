Innviertlerinnen bei EM mit guten Leistungen

Die IGLA-Sportlerinnen Patricia Madl aus Diersbach und Ina Huemer aus Taiskirchen haben bei den U23-Leichtathletikeuropameisterschaften in Schweden jeweils den Einzug ins Finale knapp verpasst.

Patricia Madl schaffte im Speerwurf eine Weite von 47,98 Meter und belegte damit Rang 15. Nur drei Plätze fehlten der Innviertlerin auf den Einzug in das Finale der besten zwölf Werferinnen. "Schade, das Finale war zum Greifen nahe. Das Aufwärmen war super, ich habe mich so stark wie noch nie gefühlt. Aber im Wettkampf selbst hat nicht alles so zusammengepasst, wie es sollen hätte. Ich war auch ziemlich nervös und Gegenwind mag ich generell nicht so", sagte Madl. Sie habe auch gewusst, dass sie über 50 Meter werfen müsse. "Aber dazu muss alles passen. In zwei Jahren gibt es wieder U23-Europameisterschaften, da will ich dann etwas mit der Entscheidung zu tun haben."

Teil der österreichischen 4x100-Meter-Staffel war Ina Huemer. Die vier Sprinterinnen brachten im Vorlauf 45,84 Sekunden ins Ziel: österreichische U23-Jahresbestleistung und Rang zwölf, für den Einzug ins Finale der besten acht Staffeln reichte es jedoch knapp nicht. "Die Übergaben haben super geklappt", so Ina Huemer, die als Schlussläuferin auftrat. "Es war toll, mit der Mannschaft zu laufen, ich habe mich auch sehr schnell gefühlt", sagte die 20-Jährige.

