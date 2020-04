Innviertlerin von Nachbarshund angefallen und verletzt

Der vierjährige Mischlingsrüde war Samstagvormittag aus dem Haus gelaufen, nachdem der zweijährige Sohn der Hundehalterin (29) die Türe geöffnet hatte. Der Hund entfernte sich von dem umzäunten und zusätzlich mit einem elektrischen Weidezaun gesicherten Grundstück und lief direkt zu einem etwa 30 Meter entfernten Haus. Dort hielt sich eine 57-Jährige in der Einfahrt auf. Der Rüde fiel die Frau unvermittelt an, stieß sie um und biss sie mehrfach in die Unterarme und in den Oberkörper. Die 57-Jährige erlitt bei der Attacke Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Braunau gebracht.

