Innviertlerin nach Sturz in Teich reanimiert

Ein 61-jähriger Passant hatte am Freitagvormittag Hilfeschreie im Bereich des Steinbruchs in der Ortschaft Stocket gehört und war, nachdem er einen Notruf abgesetzt hatte, sofort zum dortigen Teich geeilt. Er sah, dass eine Frau ins Wasser gestürzt war und versuchte, sie vom Ufer aus festzuhalten.

Gemeinsam mit den Polizisten, die mittlerweile am Unfallort eingetroffen war, gelang es, die 64-Jährige aus dem Teich zu ziehen. Bis zum Eintreffen des Notarztes und der Rettung führten die Beamten Wiederbelebungsmaßnahmen durch. Die Frau aus dem Bezirk Schärding, die noch nicht bei Bewusstsein war, wurde in das Klinikum Wels gebracht, teilte die Polizei am Nachmittag mit.