Innviertlerin bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Bei ihrer Arbeit an einer Schweißroboteranlage wurde eine 29-Jährige von einem Schwenkarm der Maschine erfasst. Die junge Frau aus dem Bezirk Braunau zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass sie mit dem Rettungshubschrauber in das UKH nach Salzburg gebracht werden musste. Die genaue Ursache für den Unfall ist noch Gegenstand der Ermittlungen, teilte die Polizei am Dienstagabend mit.