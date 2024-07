Innviertler Woodstock begeisterte 100.000 Blasmusikfreunde

Vier Tage, acht Bühnen, 150 Bands und 100.000 Festivalgäste: Das Woodstock der Blasmusik lockte Massen ins Innviertel nach Ort im Innkreis, 20.000 Musiker nahmen zeitgleich an einem Gesamtspiel teil. Der Samstag war schon im Vorfeld zur Gänze ausverkauft, beim Woodstock-Familien-Sonntag waren sehr viele Kinder und Eltern – besonders auch aus dem Innviertel – als Tagesgäste vor Ort. Knapp 150 Bands und mehr als 1500 Musikern aus elf Ländern waren an den vier Festivaltagen auf den acht Bühnen zu hören und zu sehen.

Schon der Anreisetag sei durch die optimale Wetterlage reibungslos verlaufen und die Stimmung der Festivalgäste ausgelassen gewesen, so die Veranstalter. Auf der Hauptbühne gab es von traditionsreichen Bands wie Ernst Hutter & die Egerländer Musikanten, Viera Blech oder Saso Avsenik bis hin zu den Headlinern The BossHoss, folkshilfe oder AUT of ORDA ein breites Musikspektrum zu hören. Als Überraschung fanden mobile Pop-up-Konzerte auf dem Festivalgelände statt. Das Gelände bot neben dem hauseigenen Merchandise-Shop "Woodsepp" einen eigenen Festivalsupermarkt und ein "Woodfood-Angebot". In der neuen Stihl Area wurde die österreichische Staatsmeisterschaft der Stihl Timbersports ausgetragen.

Übrigens: Der Eintrittskartenvorverkauf für das kommende Jahr startet schon am 9. Juli – das Festival 2025 findet von 26. bis 29. Juni statt.

