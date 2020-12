Vor fünf Jahren fällte Johann Kieslinger-Furtner die Entscheidung, seine eigene Kleinbrauerei namens Wenzl Privatbräu in der Ortschaft Wimberg in seiner Heimatgemeinde Wernstein am Inn zu gründen. Nach Platz eins beim Falstaff Bierpreis 2019 mit sensationellen 95 Punkten für sein "Wirtshaus Helles" kürte Gault&Millau Österreich das Wenzl Privatbräu zur "Brauerei des Jahres 2021". Sein Handwerk hat der Innviertler von der Pike auf gelernt.