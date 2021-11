Innviertler überwies Online-Betrüger mehrmals Geld

Ein bislang unbekannter Täter kontaktierte am 16. November 2021 telefonisch einen 28-jährigen Angestellten aus dem Bezirk Schärding während des Home-Office. Der Unbekannte gab sich als Mitarbeiter einer Computerfirma aus und sprach englisch mit indischem Akzent. Er gab vor, festgestellt zu haben, dass auf dem Notebook des Opfers ein Sicherheitszertifikat seines Betriebssystems abgelaufen sei. Zahlreiche "Hacker" seien bereits auf seinem Notebook aktiv. Der Täter gaukelte zudem vor, durch sogenannte Scheinüberweisungen die Hacker in eine Falle locken zu können – das Opfer müsse die Scheintransaktionen lediglich bestätigen. Auf diese Weise verleitete der Täter das Opfer über vier Tage zur Überweisung mehrerer Geldbeträge. Erst nachdem die Bank des 28-Jährigen diesen kontaktierte, flog der Betrug auf. Die Bankmitarbeiter konnten noch einige Zahlungen rückbuchen und so den entstandenen Schaden etwas reduzieren. Die Ermittlungen laufen.