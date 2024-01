Innviertler übernimmt Stadtbrauerei Gerstl in Wels

Martin Seidl aus Moosbach übernahm mit Jänner die kleine, feine Welser Stadtbrauerei: das Gerstl-Bräu. Geplant ist auch ein Bierkompetenzzentrum in der Gortana-Passage.

Bisher wurde die Stadtbrauerei von der Brauerei Grieskirchen betrieben. Nach dem Bier-Ehe-Aus übernimmt nun der Innviertler das Ruder. Martin Seidl ist in der Bierszene kein Unbekannter. Der Inhaber der Privatbrauerei Dietrachinger ist diplomierter Biersommelier und Brauerei-Sensoriker. Er wird das "Gerstl-Bier" nach traditionell ursprünglichem Rezept brauen. Das unfiltrierte, bernsteinfarbige Lagerbier ist seit Brauereigründung 1995 das Aushängeschild der Welser Brauerei. In Summe sind es mehr als zehn verschiedene Biere, die dort gebraut werden. Seidl pendelt seither zwischen Moosbach und Wels und schmiedet Pläne für die Zukunft. "Ich plane ein Bierkompetenzzentrum. Eine Akademie in Wels zur Fort- und Weiterbildung zum Thema Bier", sagt Seidl, der bestrebt ist, nicht nur die Brauerei zu führen, sondern auch die Bierkultur in Wels zu fördern und Wissen in diesem Bereich zu teilen.

Der Kontakt zwischen den Eheleuten Heidi und Markus Fehringer, den Eigentümern der Gortana-Passage, sei "einem glücklichen Umstand geschuldet". Dieser führte zu Gesprächen über die Geschäftsbeziehung und letztendlich zu Seidls Entschluss, als Brauereimeister die Gerstl-Brauerei zu führen.

