Innviertler Tierschützer nehmen Kettenhaltung von Hunden ins Visier

Das Schicksal eines kranken Hundes, den ein Team der Pfotenhilfe Lochen nach einem Anruf der Polizei Anfang Dezember in Aurolzmünster von einer Straße geholt und erstversorgt hat, könnte für den Besitzer ein Nachspiel haben. Der Hund dürfte schon jahrelang krank an einer Kette hängend gelitten haben – auch während der Halter auf Urlaub war, so die Tierschützer. Dies habe ein Zeuge angegeben, der sich nach der Veröffentlichung des Falls bei der Pfotenhilfe gemeldet habe.