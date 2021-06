In puncto Gesundheit soll das vom Rieder Maschinenbauunternehmen Wintersteiger entwickelte Luftentkeimungsgerät "Cubusan" wesentlich dazu beitragen, das Infektionsrisiko bei den Hamburg European Open so gering wie möglich zu halten. Das traditionsreiche deutsche Tennisturnier wird ab 7. Juli ausgetragen. Mehr als 50 Cubusan-Würfel sollen während der zwei Turnierwochen eine permanent gereinigte Luft in den Innenräumen am Hamburger Rothenbaum bringen.