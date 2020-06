Innviertler stürzte bei Dachreparatur sieben Meter in die Tiefe

Bei der Dachreparatur ist Freitagfrüh ein 35-Jähriger in St. Georgen am Fillmannsbach (Bezirk Braunau) sieben Meter abgestürzt und schwer verletzt worden. Der Mann aus dem Bezirk Braunau half seinem 34-jährigen Freund auf dessen Hof Querlatten für die Ziegel zu entfernen. Als er auf einer Latte zum Dachgiebel ging, brach sie durch. Der Mann fiel in die Tiefe auf einen Betonboden. Er wurde ins UKH Salzburg gebracht, so die Polizei.

Lokalisierung: St. Georgen am Fillmannsbach im Bezirk Braunau

