Innviertler stürzte bei Abrissarbeiten sieben Meter ab

Der junge Mann war am Donnerstag gemeinsam mit zwei Kollegen mit Abrissarbeiten auf dem Dach einer Halle im Bezirk Ried beschäftigt, als es es 11:30 Uhr zu dem Unglück kam: Plötzlich brach eine Eternitplatte durch, der 25-Jährige stürzte aus einer Höhe von etwa sieben Metern auf den Betonboden. Seine Kollegen setzten umgehend die Rettungskette in Gang. Der Arbeiter hatte sich so schwere Verletzungen zugezogen, dass er mit dem Rettungshubschrauber "Europa 3" in ein Krankenhaus gebracht werden musste, teilte die Polizei am Donnerstagnachmittag mit.

