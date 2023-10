Innviertler stürzte aus 4 Metern Höhe auf Betonboden

Feuerwehr und Rettung standen am Dienstagvormittag auf einem Bauernhof in der Ortschaft Haging im Einsatz: Auf einer Baustelle hatte sich gegen 11:30 Uhr ein schwerer Arbeitsunfall ereignet. Ein 43-Jähriger war beim Verdichten von Beton von einem Gerüst rund vier Meter in die Tiefe gestürzt. Er dürfte auf einem nicht fixierten Holzbrett das Gleichgewicht verloren haben und schlug auf dem Betonboden auf, teilte die Polizei am Dienstagnachmittag mit.

Mittels Trage wurde das Opfer aus der Baustelle gerettet. Bild: FF Ried im Innkreis

Zu Bergung des Verletzten rückten die Feuerwehren Oberbrunn, Pattigam und die Höhenretter der Feuerwehr Ried im Innkreis an. Der 43-Jährige zog sich bei dem Sturz so schwere Verletzungen zu, dass er in das Krankenhaus nach Ried im Innkreis gebracht werden musste.

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Auch im Mühlviertel war es am Dienstag zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen: Ein 35-jähriger Holzarbeiter geriet in einem Sägewerk in Tragwein mit dem linken Arm in eine Maschine. Durch einen Schrei machte er seine Kollegen auf den Unfall aufmerksam. Diese schalteten sofort die Anlage ab und befreiten den Verunfallten. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der 35-jährige Tscheche mit Verletzungen unbestimmten Grades in das UKH Linz eingeliefert.

Artikel zum Thema: Kollegen zogen in Tragwein Holzarbeiter aus Maschine

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.