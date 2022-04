Innviertler soll 255 Mal in der Öffentlichkeit masturbiert haben

Der Innviertler hat gestanden, über den Zeitraum von einem Jahr mehr als 200 Mal in der Öffentlichkeit masturbiert zu haben. Mindestens 15 Mal war der 45-Jährige auch in einer Tiefgarage in Burghausen "aktiv", berichtet die Polizei am Dienstag. Dass er von Passanten beobachtet wurde, dürfte den Mann nicht gestört haben. Im Gegenteil: Er gab an, dass dies das Ziel seiner sexuellen Handlungen gewesen sei.

Die Polizeiinspektion Hochburg-Ach ermittelt bereits seit rund einem halben Jahr an dem Fall. Eine erste Verdachtsmeldung war im November eingegangen. Die Hinweise wurden konkreter, als sich im Februar ein weiterer Zeuge meldete. Die Person hatte den Mann in Hochburg-Ach "auf frischer Tat" ertappt, konnte diesen wegen der Dunkelheit aber nicht näher beschreiben.

Nach langwierigen Ermittlungen konnte schließlich der 45-jährige Arbeiter aus dem Bezirk Braunau ausgeforscht werden. Weitere Zeugen bzw. Geschädigte sollen sich bei der Polizeiinspektion Hochburg-Ach unter der Telefonnummer 059133 4201 melden.