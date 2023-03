Innviertler soll Einbrüche begangen und Tiere getötet haben

Die Polizei kam dem Mann laut eigenen Angaben durch umfangreiche Ermittlungen auf die Spur. Er zeigte sich zu den Vorwürfen geständig, wie es am Freitag vonseiten der Polizei hieß. Die Taten soll er im Zeitraum von 2020 bis Ende 2022 begangen haben.

Dem Innviertler wird vorgeworfen, fünfmal in Kirchen und Kapellen eingebrochen zu sein, 27 Diebstähle in Selbstbedienungsläden begangen zu haben und durch die Tötung von drei Tieren gegen Jagd- und Fischereirecht verstoßen bzw. Tierquälerei begangen zu haben. Konkret soll er mit einem Gewehr in einem Naturschutzgebiet eine Ente erschossen haben und an der Tötung eines Graureihers beteiligt gewesen sein. Obendrein gestand er, einen auf der Straße sitzenden Frosch grundlos erschossen zu haben. Außerdem gestand er, in einem öffentlichen Bad am Irrsee eine Straßenlaterne mit seinem Gewehr zerschossen zu haben.

Der 46-Jährige hatte die Gewehre des Kalibers 22lr laut Polizei zwar legal besessen, sie jedoch ohne ein waffenrechtliches Dokument geführt und abgefeuert. Der Mann gab an, gelegentlich Cannabis zu konsumieren. Motiv für die Einbrüche und Diebstähle soll Geldnot gewesen sein.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.