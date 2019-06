Innviertler Schützenhof seit 25 Jahren Anlaufstelle

Seit bereits 25 Jahren besteht der weitum bekannte Innviertler Schützenhof in Antiesenhofen-Münsteuer – errichtet 1994 durch Margarete und Sewi Fischer. "Seit Anfang an schießen hier eine Damenrunde, Kameradschaftsbünde, Offizierstafeln, Grafschaft, mehrere Schützenvereine und natürlich sehr viele Jäger und Einzelschützen", so die Betreiber.

Schaue man sich das Gästebuch an, finde man Eintragungen von Gästen "aus der halben Welt" – darunter ein Scheich aus Dubai, Nationalratsabgeordnete, Prinzessinnen und auch ein Brigadier.

Familie Fischer setze voll auf Tradition und Vertrauen. "Wir sind dafür bekannt, das alles so unkompliziert wie möglich abläuft. Ein Teil der Anlage wurde heuer mit erheblichem Aufwand renoviert, die Beleuchtung wurde zur Gänze ausgetauscht. Die Stände müssen immer sauber und tipptopp sein", sagt Sewi Fischer. "Dafür sind wir bekannt, es ist auch noch nie etwas passiert!"

Die Stände: Zehn Mal fünf bis 25 Meter für Schrot, Gewehr und Faustfeuerwaffe – dazu zwei Mal 100 Meter mit Videoanlage für alle Kaliber. Die Kapazität lasse es zu, jederzeit weitere Schützen aufzunehmen, so Sewi Fischer in Richtung von Projektanten eines bei Hohenzell im Bezirk Ried geplanten, neuen Schießzentrums.

"Bei uns wird nicht nur der sportliche, sondern auch der gesellige und menschliche Aspekt gefördert. Ich kann mich auf meine Schützen verlassen – und umgekehrt. Das hat sich immerhin 25 Jahre bewährt."

Endlich sei er Opa, sagte Sewi Fischer voller Stolz – "und die Besitzer des Schützenhofes und Nachfolger Martin und Alexandra wohnen auch am Hof."

