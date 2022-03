Innviertler Schirmhersteller lässt mehr Recyclingmaterial einfließen

Mit seiner neuen "nature-Serie" will Europas größter Schirmhersteller doppler mit Stammsitz in Braunau-Ranshofen innovative Wege in der nachhaltigen Produktentwicklung beschreiten. Verantwortung gegenüber der Umwelt zu übernehmen stelle für doppler keine Option dar – vielmehr ein Muss, so das Unternehmen.