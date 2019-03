Innviertler Pensionistinnen schlugen Dieb in die Flucht

BEZIRK SCHÄRDING. Zwei Damen aus dem Bezirk Schärding im Alter von 85 und 80 Jahren ist es am Donnerstag gelungen, einen Dieb zu verjagen.

Symbolfoto Bild: dpa

Gegen 10 Uhr klopfte der 62-jährige Rumäne an der Haustür der 85-Jährigen und bat sie um Geld. Die Pensionistin zeigte sich daraufhin hilfsbereit und gab dem Mann ein paar Münzen. Dies stellte ihn allerdings nicht zufrieden. Er stieß die 85-Jährige zur Seite und durchsuchte die Kuchenschränke.

Nachdem die betagte Bewohnerin den Mann aus ihrem Haus vertrieben hatte, versuchte der Rumäne bei einer weiteren Pensionistin sein Glück. Wie zuvor, fragte er sein Opfer zuerst um Geld. Die 80-Jährige holte bereitwillig ihr Portmonnaie aus der Tasche. Als sie dem Bettler einen Schein übergeben wollte, riss er ihr das Geld aus der Hand und wollte nach einem weiteren Schein in der Geldtasche greifen.

Auch dieses Mal setzte sich die Dame zur Wehr, sodass der Dieb die Flucht ergriff. Polizisten konnten den Übeltäter schließlich festnehmen. Er wird auf freiem Fuß angezeigt, so die Polizei am Freitag in einer Aussendung.

