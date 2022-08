Innviertler Pensionist ging Anlagebetrügern auf den Leim

Der Traum vom großen Geld hat für einen Innviertler in einem finanziellen Desaster geendet. Der 65-Jährige aus dem Bezirk Braunau war im Frühling im Internet auf Investitionsmöglichkeiten in die Kryptowährung Bitcoin aufmerksam geworden. Unter Anleitung eines vermeintlichen Finanzexperten, der Kontakt zu ihm aufgenommen hatte, eröffnete er ein Paysafe-Konto in Luxemburg. Dorthin überwies er zehntausende Euro.

Mit dem selbsternannten Finanzberater blieb er weiterhin über einen Nachrichtendienst in Kontakt. Dabei erfuhr der Betrüger von einem größeren Verkauf des 65-Jährigen und verleitete ihn anschließend erneut zu mehreren Überweisungen. Insgesamt überwies der 65-Jährige so einen sechsstelligen Euro-Betrag auf das Konto in Luxemburg, teilte die Polizei am Dienstagnachmittag mit. Das Geld wird der Innviertler wohl nie wieder sehen.