Innviertler Mediziner klagt: "Ältere ignorieren die Maßnahmen!"

Ein Appell und Warnruf eines Innviertler Mediziners ging gestern in der Redaktion der Innviertler Nachrichten ein. Der Gemeindearzt von St. Martin, Clemens Novak – er ist auch als Notarzt im Einsatz –, beklagte, dass trotz aller Warnungen noch immer sehr viele ältere Menschen in der Öffentlichkeit unterwegs seien. Selbst die Ordination hätten am Montag ungewöhnlich viele Senioren aufgesucht. "Bitte schreibts was darüber. Es ist erschütternd, wie gerade die Älteren die so dringend notwendigen Maßnahmen ignorieren", so der Mediziner.

"Ich hab eh Zeit, mir fallt sonst die Deck’n aufm Kopf. Dann geh i nu einkaufen – und dann geh i eh wieder heim."

"Schickts die Jungen!"

Diese Sätze hat Clemens Novak am Montag mehrmals gehört und stets mit einem eindringlichen Appell beantwortet: "Bleibts daheim, schickts die Jungen – und auch dann nur, wenn es wirklich sein muss!" Er verstehe nicht, dass die eindringlichen Warnungen und die Verordnung, auf jeden nicht dringenden Ausgang zu verzichten, so beharrlich ignoriert werden. Sein Versuch einer Erklärung: "Diese Menschen haben zweifellos viel Lebenserfahrung. Aber in ihrem Repertoire haben sie das Verhalten, auf all das zu verzichten, nicht gespeichert und können das offenbar genau jetzt nicht abrufen." Andere – jüngere – Bevölkerungsgruppen würden hingegen die Maßnahmen weitgehend verstehen.

Artikel von Roman Kloibhofer Lokalredakteur Innviertel r.kloibhofer@nachrichten.at