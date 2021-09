Innviertler Landwirt steckte zwischen Maschinen fest

Der Arbeitsunfall hat sich am Montag gegen 14.30 Uhr bei einem Bauernhof im Bezirk Braunau ereignet, als der 38-jährige Landwirt eine Saatbaumaschine an eine Zugmaschine anhängen wollte. Dabei dürfte er so unglücklich gestürzt sein, dass er mit dem rechten Fuß und dem Oberkörper zwischen den Maschinen eingeklemmt wurde. Nach mehreren Anrufen konnte er seinen Nachbarn erreichen. Dieser half dem Innviertler aus der misslichen Lage. Nach der Erstversorgung wurde der Mann ins Braunauer Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.