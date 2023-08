Innviertler Landesligisten wollen Bilanz aufpolieren

Mit dem 1:0-Heimerfolg gegen Esternberg feierte Aufsteiger Munderfing seinen ersten Sieg nach der Rückkehr in die Landesliga West. Mit vier Punkten aus drei Spielen hat der Aufsteiger einen passablen Saisonstart hingelegt, den man morgen (19.45 Uhr) im Derby gegen Schalchen fortsetzen will. Die Schalchner gingen nach einem starken Auftakt (4:0 gegen Andorf) zuletzt zweimal auswärts als Verlierer vom Platz. Auf eigener Anlage soll es gegen den Lokalrivalen wieder mehr zu feiern geben.

Ähnliche Voraussetzungen hat auch die Union Esternberg, die ebenfalls mit einem Sieg und zwei Niederlagen einen ausbaufähigen Start hingelegt hat. Am Samstag (17 Uhr) empfängt man die Union Gschwandt, die am vergangenen Wochenende Andorf in einem engen und hart umkämpften Match einen Punkt abgeknöpft hat. Am Samstag haben die ambitionierten Andorfer mit Peuerbach die nächste harte Nuss zu knacken. Die Hausruckviertler haben ihre ersten beiden Spiele gewonnen, unter anderem wies man die SPG Schärding mit 2:0 in die Schranken.

Als einziges Innviertler Team warten die Schärdinger derzeit nicht nur auf den ersten vollen Erfolg, sondern auch noch auf den ersten Treffer. Das soll sich aber spätestens morgen (19 Uhr) im Heimmatch gegen Aufsteiger Schwanenstadt ändern.

