Innviertler Künstler auf der Suche nach dem Glückspotential der Schärdinger

Was braucht der Mensch eigentlich zum Glücklich-sein? Dieser Frage gehen Künstler aus der Region am Freitag, 28., und Samstag, 29. Juni, jeweils um 20 Uhr, im Kubinsaal in Schärding auf den Grund. Zusammen mit dem Publikum machen sich die Kreativen auf die Suche nach dem kollektiven und individuellen Glück. In einem multimedialen szenischen Konzertabend im Kubinsaal wird nach dem Glückspotenzial der Schärdinger gesucht.

Die Hauptprotagonisten des Abends sind ein von Manuel Huber zusammengestelltes Bläserquintett und das von Philipp Mayer gegründete Vokalquintett "Walhalla zum Seidlwirt". Die Ensembles präsentieren klassische Werke aus den Sparten Operette, Oper und Volksmusik in unterschiedlichen Formationen mit Solisten. Den Faden durch das Programm bilden gesprochene Texte und projizierte Kurzfilme. Diese werden teilweise musikalisch von den Ensembles untermalen.

Grenz- und Glückserfahrungen

Die Kurzfilme produziert die Schärdinger Filmkünstlerin Cornelia Ohnmacht. Diese handeln von Schärdingern, die über Grenz- und Glückserfahrungen berichten. "Es sollen somit zwei Konzertabende mit mehreren Dimensionen werden. Die Suche nach dem kollektiven und individuellen Glück steht thematisch im Vordergrund. Der Begriff Glück wird vom Schlack befreit und neu definiert", sagt Franz Schmid, Obmann des Kulturvereines Schärding.

"Wir wollen mit unserem multimedialen Konzert vor allem auch die jüngeren Kulturinteressierten aus der Region ansprechen", sagt Intendant Philipp Mayer. Der gebürtige Andorfer lebt in Berlin und ist dort als Opernsänger erfolgreich. "Die Besucher erwartet ein dramatischer Abend mit viel Humor", verspricht die gebürtige Enzenkirchnerin Anna Laner, die in Schärding als Dramaturgin im Einsatz ist. Auch für den Kubinsaal haben sich die Kulturschaffenden etwas Neues einfallen lassen. "Es wird zwei 180°-Bühnen geben, also eine Art Laufsteg-Situation. Wir wollen dadurch mehr Nähe zum Publikum", sagt Mayer.

Kartenvorverkauf: Tickets für das "glüXstadt Schärding"-Konzert am Freitag, 28., und Samstag, 29. Juni, 20 Uhr, bei allen Raiffeisenbanken im Bezirk Schärding, oeticket.com und im Büro des Kulturvereins Schärding.

Artikel von Bianka Eichinger Lokalredakteurin Innviertel b.eichinger@nachrichten.at