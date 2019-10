Innviertler kippte beim Kochen um: Passant schlug Alarm

Wie die Freiwillige Feuerwehr Andorf in einer Aussendung mitteilt, hatte der ältere Mann gerade Fett in einer Pfanne erhitzt, um Kaspressknödel zu braten.

Er dürfte zu diesem Zeitpunkt alleine im Haus gewesen sein. Plötzlich kippte er aus noch unbekannter Ursache um, schlug mit dem Kopf auf dem Boden auf und kam nicht mehr auf die Beine, so die Feuerwehr.

Passant wurde auf Rauchmelder aufmerksam

Währenddessen erhitzte sich das Öl in der Pfanne, sodass es stark zu rauchen begann. Doch der Bewohner hatte Glück im Unglück: Ein Passant wurde auf den Rauchmelder aufmerksam und schlug sofort Alarm. Glücklicherweise grenzt das Einsatzzentrum Andorf, in dem Feuerwehr, Rotes Kreuz und Polizei unter einem Dach sind, am Unglücksort an.

Als die Einsatzkräfte wenige Minuten später eintrafen, konnten sie durchatmen: Der Pensionist, der nach wie vor am Boden lag, gab ein Lebenszeichen mit seinem Fuß. "Durch ein gekipptes Fenster konnte schnell ein erster Zugang geschaffen werden und der Verletzte anschließend ins Freie getragen und dem Roten Kreuz übergeben werden", berichtet die Feuerwehr Andorf.

Der Mann wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden im Haus dürfte sich in Grenzen halten: Die Einsatzkräfte konnten nach Durchlüftungsarbeiten wieder abrücken, heißt es.

Der Rettungshubschrauber brachte den Verletzten ins Spital Bild: FF Andorf

