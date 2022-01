Auf der Suche nach möglichst hochwertiger Sportnahrung stellte das Brüderpaar Patrick und Philip Kobler aus St. Marienkirchen bei Schärding natürliches Proteinpulver für den Eigenbedarf her. Das war 2016. Mittlerweile ist daraus das Start-up "AlpenPower" mit Sitz in Schärding entstanden. Und die Bio-Produkte von AlpenPower, die beinahe zur Gänze aus dem Alpenraum kommen, sind mittlerweile auch im Sortiment des Drogeriemarktes DM zu finden, so die Unternehmer.