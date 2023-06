Innviertler Jäger bringt Polizei auf Spur von Schleppern

Am Samstag gegen 16.30 Uhr fiel einem Jäger in einem Waldstück in Gurten (Bezirk Ried) ein verdächtiges Fahrzeug auf. Rund 150 Meter vom Waldrand entfernt war der Kastenwagen abgestellt, eine Gruppe Menschen stand dort und jausnete, so ein Polizeisprecher. Als der Jäger sich bemerkbar machte, wurde eilends eingepackt, der Lenker sprang ins Fahrzeug und raste davon. Der Jäger war jedoch geistesgegenwärtig genug, ein Foto von dem Fahrzeug zu machen. So konnte er der Polizei genaue Angaben liefern.

Ein weiterer Zeuge brachte die Polizei, die mittlerweile eine großangelegte Fahndung eingeleitet hatte, auf die Spur der Geflüchteten: Er hatte auf einem Feldweg in Geinberg ein steckengebliebenes Auto gesichtet. Der Lenker flüchtete zu Fuß weiter. Die insgesamt 14 geschleppten Flüchtlinge aus Syrien wurden jedoch von der Polizei aufgegriffen und in das Polizeianhaltezentrum Wels gebracht.

