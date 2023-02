Innviertler ist nun offizieller FIFA-Schiedsrichter

Beruf, Privates und den Sport unter einen Hut zu bringen ist ein Knochenjob. Und doch macht ihn Stefan Ebner seit vielen Jahren so gut, dass er kürzlich den Sprung in die FIFA-Auswahl der internationalen Schiedsrichtergilde geschafft hat. Die Nachricht, dass er künftig als FIFA-Schiedsrichter auf in- und ausländischen Fußballplätzen pfeifen wird, erreichte den 31-Jährigen kurz vor Weihnachten, als er gerade mit Packen und Kistenschleppen beschäftig war.