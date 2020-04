Innviertler in Passau in der Nacht aus Donau gerettet

Ein 42-Jähriger aus dem Bezirk Schärding wurde durch Polizisten und Einsatzkräfte eines Rettungsdienstes im Bereich des Passauer Hafens Racklau am Sonntag kurz nach 1 Uhr früh aus der Donau gerettet. Zuvor hatten Passanten Hilferufe gehört und alarmiert. Der 42-Jährige, der bereits stark unterkühlt war und sich an eine Stahltrosse klammern konnte, wurde in Spital gebracht. Er sei ohne Fremdeinwirkung in die Donau gestürzt, so der Mann.



