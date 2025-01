Innviertler im Finale der World Robot Olympiad

Das Schülerteam "MMG" der HTL Braunau, das in Österreich den Staatsmeistertitel bei der World Robot Olympiad geholt hatte, schaffte beim Weltfinale im türkischen Izmir einen Platz im Mittelfeld. Michael Nolden, Marcel Modl und Glenn Vendel traten unter der Betreuung von Franz Enhuber in der Kategorie "Robomission" gegen 102 Teams aus aller Welt an. Trotz enormen Zeitdrucks habe das Team außergewöhnliches Können bewiesen. Die Innviertler entwickelten Lösungen für anspruchsvolle Aufgabenstellungen, entwarfen Mechaniken, optimierten Bewegungsstrategien und programmierten entsprechende Software für den Roboter, um einen Parcours zu meistern. Der Wettbewerb habe schnelles Handeln und kluge Entscheidungen unter Zeitdruck und hohem Lärmpegel erfordert – eine wertvolle Vorbereitung auf zukünftige Herausforderungen, so die HTL Braunau. Bald wird in der Schule groß gefeiert: Der Maturaball der HTL Braunau findet am 17. Jänner statt. Die Vorbereitungen liefen bereits vor den Weihnachtsferien auf Hochtouren.

Eine große Studieninformationsbörse am 10. Februar wendet sich an angehende Maturanten. Angekündigt sind Vertreter von 30 Pädagogischen Hochschulen, Fachhochschulen und Universitäten aus Österreich und Deutschland.

