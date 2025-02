Innviertler Haubenköche "erkochten" 13.000 Euro für den guten Zweck

Sechzehn kulinarische Gerichte, launige Gespräche und 13.000 Euro für das "Wunschmobil" des Roten Kreuzes: 250 Gäste versammelte eine Charity-Dinnerparty der acht Innviertler Haubenköche in der Fill Future Zone in Gurten. Wie im Vorjahr ließen sich die servierten Köstlichkeiten quasi im Vorbeigehen genießen. Gekocht wurde an verschiedenen Stationen in mobilen Küchen, was den Gästen einen Blick aufs Handwerk und in die Kochtöpfe erlaubte. Dazu gab es Biere der Bierregion Innviertel. Schülerinnen und Lehrkräfte der Landwirtschaftlichen Berufs- und Fachschule Andorf waren für den Service zuständig.

"Durch die Unterstützung der Köche, der Firma Fill und der Sponsoren ist auch heuer wieder eine schöne Spendensumme zusammengekommen", so Andrea Eckerstorfer von der Bierregion Innviertel. 13.000 Euro gehen an das "Wunschmobil" des Roten Kreuzes. "Mit dem Wunschmobil erfüllen wir Menschen am Ende ihres Lebens einen Wunsch – sei es die Fahrt zu einem Fußballspiel, zur Familienfeier oder in die alte Heimat", so Rotkreuz-Bezirksstellenleiter Gerhard Obermair aus Ried. Die meisten Fahrten verzeichne das Innviertel, weshalb das Wunschmobil hier auch stationiert sei. Die Spende aus der Dinnerparty soll einen eigenen Wagen nur für das Innviertel mitfinanzieren.

