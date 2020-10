Auch wenn in Oberösterreich noch keine Gastro-Registrierungspflicht oder frühere Sperrstunde in Wirtshäusern verordnet wurden, haben einige Innviertler schon Erfahrungen mit beiden Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie gemacht. Denn im benachbarten bayerischen Grenzgebiet gilt die Pflicht, seine Daten bei einem Lokal- oder Restaurantbesuch zu hinterlassen, um im Fall einer Infektion in diesem Lokal rasch verständigt werden zu können, schon länger.