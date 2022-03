Innviertler Gründer starten mit Hilfe für Medizin und Mathe-App durch

Experten von "tech2b" unterstützen Gründer in Oberösterreich mit Know-how, Kapital und Kontakten, um aus Ideen Geschäftsmodelle und Produkte zu entwickeln – und helfen den Start-ups, ihre Produkte selbst oder in Kooperation mit führenden Unternehmen des Landes auf den Markt zu bringen und schnell zu wachsen. Projekte, die das tech2b-Gründungsprogramm zuletzt erfolgreich durchlaufen haben, wurden nun geehrt, darunter zwei Start-ups aus dem Innviertel.

Die "MatheArena GmbH" aus Hohenzell will Lernenden mittels einer eigenen App (www.mathearena.com) Mathematik mobil und flexibel näherbringen. Der Schwierigkeitsgrad passt sich automatisch an den User an, mathematische Themen sollen aufbauend auf neuesten Erkenntnissen zum E-Learning spielerisch in kleinen Häppchen serviert werden – und motivierend und ohne Angst in Form von Fragen und Mini-Spielen trainiert werden.

Der Fokus liege direkt auf den Bedürfnissen der Lernenden, um Hemmungen, Ängste und Stressfaktoren weitestmöglich zu reduzieren. "Mittel- und langfristig soll die MatheArena eine internationale Duell-App werden, die Mathematiklernen als digitaler Trainer neuartig gestaltet, differenziertes Lernen für jeden Einzelnen möglich macht und gleichzeitig Lernende aus der ganzen Welt zusammenführt", so Gründerin Eva-Maria Infanger. "Die Gründungsphase war für uns eine sehr herausfordernde Zeit, in der uns das Team rund um tech2b kompetent betreut hat", so die MatheArena-Macherin.

Größer werdenden Herausforderungen im Gesundheitssystem will das Startup "DigiThy" aus Schalchen unter Gründer Thomas Benninger begegnen: immer komplexer werdende Behandlungen, eine älter werdende Gesellschaft, enormer Zeitdruck bei den Ärzten, dazu wachsende Patientenansprüche wie das Verlangen nach klar messbaren, individuell abgestimmten und somit nachvollziehbaren Behandlungen.

In diesem Spannungsfeld zwischen stark begrenzten zeitlichen Ressourcen der Ärzteschaft und hohen Patientenansprüchen können computerunterstützte Verfahren erheblich zur Behandlungsqualität beitragen, so "DigiThy" aus Schalchen: Ziel des Unternehmens ist, bewährte Methoden aus den Bereichen Control Systems und Machine Learning geeignet auf den medizinischen Bereich zu übertragen, um individualisierte Dosierungsverfahren bei chronischen Stoffwechselerkrankungen zu ermöglichen.

Mit Verfahren von "DigiThy" zur Berechnung der Dosierung sollen Behandlungen auch näher an die Patienten gebracht werden. So sei es möglich, "einfache Point-of-Care-Geräte" zu "digitalen Assistenten" zu transformieren. Diese lassen sich jeweils zu Hause nutzen, um das Krankheitsgeschehen zu überwachen und Medikationen patientenorientiert adaptieren zu können.

"In der Medizintechnik treffen meist komplexe technische Entwicklungen mit sehr hohen Investitionskosten auf große regulatorische Schwierigkeiten. Sozusagen Gründen mit zusätzlichen Hürden. Dank der Teilnahme am Pre-Scale-up MedTech-Programm konnte ich auf enormes Expertenwissen zurückgreifen", so Gründer Thomas Benninger.

Die Initiative Tech2b unterstützt, begleitet und beschleunigt die Entwicklung von innovativen Gründungsvorhaben. "Neue Geschäftsmodelle, Produkte und Dienstleistungen stärken die Innovationskraft und den Standort und bringen die heimische Wirtschaft einen Schritt weiter nach vorne", so Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner.