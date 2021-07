Innviertler Gewichtheberinnen räumten groß ab

In der neuen Veranstaltungshalle in Öblarn wurden am vergangenen Samstag die Staats-Einzelmeisterschaften der Frauen im Gewichtheben ausgetragen. Es war wieder eine äußerst erfolgreiche Staatsmeistershaft für den Landesverband Oberösterreich.

Die für die Union Lochen kämpfende Salzburgerin Petra Schmutzer sicherte sich mit persönlicher Bestmarke von 127 kg in der 55 kg-Klasse hinter Siegerin Sophia Stieg (Öblarn) dreimal Silber im Reißen, Stoßen und im Zweikampf. Auf Rang vier landete Johanna Bruckbauer vom ATSV Ranshofen mit einer Leistung von 100 kg im Zweikampf. Helena Maderegger (Lochen) sicherte sich in der U-15-Klasse mit 80 kg Gold im Zweikampf.

Einen sehenswerten Wettkampf gab es in der 59-kg-Klasse zwischen der 31-jährigen Bernadette Werle (Hercules Wien) und der 39-jährigen Volksschullehrerin Christiane Schröcker. Trotz der Rekordmarke der Wienerin von 167 kg im Zweikampf ließ sich Christiane Schröcker nicht aus der Ruhe bringen. Mit 91 kg übernahm sie die Führung im Stoßen, Werle scheiterte bei diesem Gewicht. Damit durfte die Lochnerin über Gold im Stoßen jubeln.

Sie holte auch noch Silber im Zweikampf (161 kg) und fixierte zwei oberösterreichische Rekorde. In der U-15-Kategorie gewann Anna Voggenberger (Lochen) die Silbermedaille. Acht Heberinnen kämpften in der 64-kg-Klasse um den Titel. Die 16-jährige Schülerin Lena Raidel (U. Lochen) erwischte einen "schwarzen" Tag. Nach zwei ungültigen Versuchen bei 70 Kilogramm im Reißen steigerte sie auf 71 kg. Aber auch diese Last konnte sie nicht gültig zur Hochstrecke bringen.

Jessica Stauceanu (U. Lochen) holte mit 122 kg im Zweikampf Silber in der U-17-Klasse der Österreichischen Meisterschaft, Sophie Picker (Lochen) erkämpfte jeweils drei Silbermedaillen in der Allgemeinen Klasse, in der U-17 holte sie die Goldmedaille.

Am kommenden Samstag, 10. Juli, geht es in der Liga weiter. Nach der Corona-Pause gastiert in der Regionalliga die WKG Ranshofen/Vöcklabruck II bei der WKG Buchkirchen/Wels. Wettkampfbeginn in der Halle des ESV Wels ist um 18 Uhr.