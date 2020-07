Innviertler geriet in Mähwerk

Ein 57-Jähriger aus dem Bezirk Braunau war bei Mäharbeiten verunglückt. Der Mann dürfte von seinem Traktor abgestiegen und aus unbekannter Ursache in eines der beiden Mähwerke geraten sein, teilte die Polizei am Abend mit. Dabei zog sich der Innviertler so schwere Verletzungen zu, dass er mit dem Rettungshubschrauber "Christophorus 6" in das Unfallkrankenhaus nach Salzburg geflogen werden musste.

