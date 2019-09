Innviertler Gastronomen für langjährigen Einsatz ausgezeichnet

Mehrere Gastronomieunternehmer aus allen drei Bezirken des Innviertels sind von der Wirtschaftskammer Oberösterreich für ihren langjährigen Einsatz ausgezeichnet und mit Dankes-Urkunden bedacht worden.

Bezirk Braunau:

25 Jahre: Marianne Resetarits (Gasthaus Kopp), Schalchen; Mario Herbert Friedl (Kaffeehaus), Mattighofen; Markus Weinhäupl (Bäckerei – Konditorei – Café Weinhäupl), Altheim; Stefan Köchl (Stadtcafé Leckerl), Altheim; Claudia Annamichl, Mattighofen; Gerald Günter Maislinger (Seewirt), Franking; Walter Scharinger (Burgstallhof), Franking.

30 Jahre: Sylvia Zillner (Hotel Zillner’s Einkehr), Altheim; Josef Kumpf (Weinhaus Pachler), Hochburg-Ach; Heinrich Hofbauer (Gasthaus Hofbauer), St. Radegund; Herbert Franz Kasinger (Mostkellerei Kasinger), Mauerkirchen; Friedrich Gradinger (Gasthaus Gradinger), Mining; Walter Ginzinger (Bar Restaurant Ginzinger), Altheim; Wilhelm Buttinger (Salzburger Hof), Braunau.

35 Jahre: Elfriede Stranzinger (Gasthaus zur Kaiserlinde), Polling; Johann Lengauer (Badwirt, seit 2018 geschlossen), Mauerkirchen; Anna Hermine Pommer (Stallerwirt in Handenberg), Handenberg.

40 Jahre: Ernst Felber (Sportunion Ostermiething), Ostermiething.

Bezirk Ried:

25 Jahre: Gerhard Kaufmann (Wirt z’Wimpling), Mettmach.

30 Jahre: Ulrike Fischer (Streif Jausnstubm), Utzenaich; Roland Johann Grüblinger (Imbisslokal), Ried.

35 Jahre: Karl Huber (Café Huber), Reichersberg, Johann Gurtner (Wirt z’Feichtet), Eberschwang.

45 Jahre: Elfrieda Reiter (Gasthaus Reiter-Stuben), Ried; Franz Bichler, Gurten, Karl Klingersberger, St. Martin.

Bezirk Schärding:

25 Jahre: Hermann Hofer (Gasthaus in Waldkirchen am Ratzling), Waldkirchen am Wesen; Karl Mayr (Bäckerei Karl Mayr), Enzenkirchen; Vinzenz Wösner (Gasthof Wösner), Münzkirchen; Christian Schmidtseder (Wirt z‘Waging), Diersbach; Ernestine Haas („Erni kocht“), Brunnenthal; Herbert Aumayr (Gasthof Aumayr), Taufkirchen; Johann Peter Wasner (Gasthof Wasner), St. Willibald; Annemarie König (Gasthaus Stöbichen), Wernstein; Christian Josef Strasser (Café D‘Werkstatt), Raab; Martha Wiesner (Sport-Kantine des SV Freinberg), Haibach.

30 Jahre: Ludwig Ebner (Wirt z’Hauzing), Rainbach; Ludwig Alois Auer (Wirtshaus der Familie Auer), Freinberg; Maria Eder (Gasthof Pension zum Haugstein), Engelhartszell.

35 Jahre: Franz Peterbauer (Landhotel Mariensäule), Wernstein; Johann Wiesinger (Wirt z’Schulleredt), Andorf; Andreas Pöttler (Restaurant Holzschlössl), St. Florian.