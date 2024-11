Innviertler Fußball-Unterhaus: Wer überwintert auf dem Platz an der Sonne?

Die Tage werden kürzer, die Temperaturen kälter: Der Winter steht vor der Tür. Und so neigt sich auch die Herbstsaison im Fußball-Unterhaus dem Ende zu. Am kommenden Wochenende steht der offiziell letzte Spieltag am Programm, die Woche darauf folgen noch einige Nachtragsspiele. Die letzten Meisterschaftspartien im Jahr 2024 enthalten noch viel Spannung, da die Frage nach dem Herbstmeister in nahezu allen Ligen mit Innviertler Beteiligung noch ungeklärt ist. Die OÖN liefern einen kompakten Überblick, wie sich die jeweiligen Rennen um die "Poleposition" für die Rückrunde gestalten.

Landesliga West

Trotz vier siegloser Spiele in Folge hat der FC Andorf am letzten Hinrundenspieltag als einziger Innviertler Landesligist noch die theoretische Chance, sich auf Platz eins vorzuschieben. Dafür muss der aktuelle Tabellendritte zum einen sein Auswärtsspiel beim Vorletzten in Schwanenstadt gewinnen und zum anderen auf Umfaller von Tabellenführer Peuerbach und Verfolger Grieskirchen hoffen. Die Grieskirchner – die mit neun Siegen in Folge die Mannschaft der Stunde in der Landesliga West sind – haben aber zusätzlich noch ein Nachtragsspiel gegen die SPG Utzenaich/Antiesenhofen in der Hinterhand.

Bezirksliga West

Noch drei Mannschaften kämpfen um die Herbstkrone. Besonders beachtlich: Zwei davon sind mit Diersbach und Weng Teams, die erst im Sommer den Bezirksliga-Aufstieg feierten. Beide müssen aber darauf hoffen, dass Tabellenführer Altheim in den verbleibenden beiden Hinrundenspielen noch Federn lässt. Die "Roten Teufel" haben mit Lambrechten und Eggelsberg noch zwei Teams aus dem Tabellenmittelfeld vor der Brust und wollen den knappen Vorsprung von einem bzw. zwei Zählern verteidigen. Die beiden starken Aufsteiger bekommen es vor dem direkten Duell im Nachtragsspiel mit zwei Nachzüglern zu tun: Während Diersbach bei Gurten 1b gastiert, muss Weng zum Tabellenschlusslicht nach Dorf.

1. Klasse Nordwest

Eine klare Sache scheint in dieser Saison der Titelkampf in der 1. Klasse Nordwest zu sein. Schon vor zwei Runden tütete Rainbach die Herbstmeisterschaft ein. Das Team von Coach Gerald Reisegger spielt eine beeindruckende Hinserie und feierte elf Siege in zwölf Spielen. Den Vorsprung auf den ersten Verfolger Münzkirchen hat man bereits auf zehn Punkte ausgebaut. Prunkstück ist die Offensive: 40 Volltreffer sprechen eine klare Sprache, hauptverantwortlich dafür ist Goalgetter Rumen Kerekov mit 16 Toren.

1. Klasse Südwest

Palting/Seeham macht dort weiter, wo man in der vergangenen Saison aufgehört hat. Nach dem verpassten Aufstieg in der Relegation im Sommer ist die SPG erneut ein Kandidat für die Bezirksliga und hat derzeit sogar die Tabellenführung inne. Verfolger Pattigham/Pramet hat drei Punkte Rückstand, jedoch noch ein Spiel mehr auszutragen. Seine Ambitionen unterstrich der Tabellenzweite am vergangenen Wochenende mit einem 2:0-Erfolg beim Tabellendritten aus Lochen.

2. Klasse Westnord

Einen Punkt liegt Enzenkirchen derzeit hinter Spitzenreiter St. Agatha, die Niederlage (0:2) gegen Nachzügler Freinberg am vergangenen Wochenende schmerzt im Hinblick auf den Herbstmeistertitel. So muss man darauf hoffen, dass die Hausruckviertler in ihren verbleibenden beiden Partien ebenfalls nochmals stolpern.

2. Klasse West

An der Spitze wird es eng: Das wissen Aurolzmünster und Obernberg/Ort aktuell am besten. Punktgleich führen die beiden Absteiger die Liga an. Die Münsterer haben im Kampf um die Herbstkrone die besseren Karten, da man das direkte Duell gegen die SPG für sich entscheiden konnte.

2. Klasse Südwest

Nach wie vor ungeschlagen liegt Ranshofen auf Rang eins, der ATSV spürt aber den Atem von den Ostermiething Juniors, die nur mit einem Punkt Rückstand dahinter lauern. Wie viele andere Teams haben aber auch die Ranshofner noch ein Spiel mehr auszutragen und befinden sich daher in der besseren Ausgangslage, um auf Platz eins zu überwintern.

Autor Valentin Berghammer Redaktion Innviertel Valentin Berghammer