Was Ursprüngliches, Authentisches, Lokales – so beschreibt Michel Ridler den Innviertler Landler. "Wir tanzen etwas, was Generationen vor uns am selben Ort getanzt haben." Der Tierarzt ist Obmann der Volkstanzgruppe Treubach, die am Sonntag mit rund 500 Landler-Tänzern aus dem ganzen Innviertel 30. Geburtstag feierte.